第108回全国高等学校野球選手権大会は11日、阪神甲子園球場で大会7日目を迎え、第2試合では智弁和歌山（和歌山）と社（兵庫）が対戦。近畿勢同士の一戦は、智弁和歌山が2-1で競り勝ち、2021年以来5年ぶりとなる夏の甲子園初戦突破を果たした。

智弁和歌山はエースの和気匠太、社は岩井秀耶が先発。

先制したのは智弁和歌山だった。2回、5番・楠本龍生の三塁打で無死三塁とすると、続く6番・松本虎太郎の二ゴロの間に1点を先制した。

さらに3回には1番・長友悠成の二塁打などで1死三塁の好機をつくると、3番・井本の犠飛で追加点。リードを2点に広げた。

援護を受けた和気も社打線に得点を許さなかった。3回には1死一、二塁のピンチを招いたものの、1番・光武義生を併殺打に仕留めて無失点。6回にも2死二塁とされたが、2番・山口浬を右飛に打ち取り、得点を与えなかった。

和気は6回を無失点、6奪三振で降板。智弁和歌山は7回から背番号18の長井心海に継投した。

社はその7回、無死一塁から4番・小倉臣斗が中越えの適時二塁打を放ち、1点差に詰め寄った。なおも1死三塁と同点の好機を迎えたが、ヒットエンドランを仕掛けた際に三塁走者が挟まれてアウト。絶好のチャンスを生かし切れなかった。

長井は1点を失ったものの、その後は追加点を許さず。智弁和歌山が2-1で逃げ切り、5年ぶりとなる夏の甲子園初戦突破を決めた。

投げては和気が6回無失点6奪三振、打っては井本が追加点となる犠飛を含む3安打1打点。投打の主力が力を発揮し、“近畿対決”を制した。

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