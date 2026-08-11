1軍復帰も近い…？！中日の”万能外野手”が復調感じさせる一打　巧みなリス…









中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズの上林誠知は11日、ナゴヤ球場で行われたファーム・リーグ中地区17回戦、横浜DeNAベイスターズ戦に「3番・中堅」でスタメン出場。5回に外野フェンスまで運ぶタイムリーツーベースを放った。







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持ち味のバットコントロールと強いリストが光った。5回無死一、二塁とチャンスの場面で打席に立った上林は、DeNA先発・武田陸玖が投じたストレートに鋭く反応。



力強く振り抜くと、打球は外野手の頭上を越えてフェンス付近まで到達。走者を迎え入れる適時二塁打となり、復調を感じさせる一打を披露した。



上林は仙台育英高から2013年ドラフト4位で福岡ソフトバンクホークスに入団した30歳の外野手。2018年には143試合に出場して打率.270、22本塁打を記録するなど、パンチ力と俊足、強肩を兼ね備えた外野手として活躍した。











戦力外を経て2024年から中日でプレー。昨季も134試合に出場し、打率.270、17本塁打をマークし存在感を発揮したが、今季はオープン戦で右膝を痛めて離脱。一軍復帰へ向けて懸命なリハビリに励んでいた。



完全復活となれば中日にとって大きな戦力となることは間違いないだけに、このまま順調な回復が望まれる。































【動画】1軍復帰も近い？！上林誠知のタイムリーツーベースがこちら

DAZNベースボールのXより













流石のリスト



低めの速球をフェンスまで運んだ

上林誠知がタイムリー2ベースヒット



⚾️中日×DeNA（ファーム）

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【了】