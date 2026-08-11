守備範囲エグすぎる…“万能野手”が猛然と追走→最後はダイビングキャッチ









メジャーリーグ 最新情報



ロサンゼルス・ドジャースのトミー・エドマン内野手は10日（日本時間11日）、本拠地で行われたカンザスシティ・ロイヤルズ戦に「4番・左翼」でスタメン出場。6回に広い守備範囲を生かしたダイビングキャッチを披露した。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



ドジャースが2-3と1点を追って迎えた6回、2死走者なしの場面でロイヤルズのスターリング・マルテが外野へ飛球を放った。



左翼を守るエドマンは落下地点へ向かって猛然と追いかけると、最後は見事にダイビングキャッチ。広い守備範囲を見せ、アウトを奪った。



その裏にドジャースは反撃。2死満塁の好機を作ると、マックス・マンシーが走者一掃の適時二塁打を放ち、5-3と逆転した。











試合は7回に5-5の同点に追いつかれたものの、その裏にフレディ・フリーマンの適時打で勝ち越し。ドジャースが6-5でロイヤルズを下した。



この日のエドマンは4打数1安打1得点。守備では左翼で好プレーを見せ、攻守で勝利に貢献した。



エドマンは今季、ここまで打率.278、3本塁打、22打点、3盗塁、OPS.756を記録。内外野をこなすユーティリティー性を生かし、チームを支えている。





























【動画】ここまで走った！エドマンのスーパープレーがこちら

MLBの公式Xより













Tommy Edman runs a mile to make a SPECTACULAR diving catch 😱

— MLB (@MLB)【関連記事】

この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】