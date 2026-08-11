守備範囲エグすぎる…“万能野手”が猛然と追走→最後はダイビングキャッチ


　


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　ロサンゼルス・ドジャースのトミー・エドマン内野手は10日（日本時間11日）、本拠地で行われたカンザスシティ・ロイヤルズ戦に「4番・左翼」でスタメン出場。6回に広い守備範囲を生かしたダイビングキャッチを披露した。
 
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　ドジャースが2-3と1点を追って迎えた6回、2死走者なしの場面でロイヤルズのスターリング・マルテが外野へ飛球を放った。
 
　左翼を守るエドマンは落下地点へ向かって猛然と追いかけると、最後は見事にダイビングキャッチ。広い守備範囲を見せ、アウトを奪った。
 
　その裏にドジャースは反撃。2死満塁の好機を作ると、マックス・マンシーが走者一掃の適時二塁打を放ち、5-3と逆転した。
 

　

 
　試合は7回に5-5の同点に追いつかれたものの、その裏にフレディ・フリーマンの適時打で勝ち越し。ドジャースが6-5でロイヤルズを下した。
 
　この日のエドマンは4打数1安打1得点。守備では左翼で好プレーを見せ、攻守で勝利に貢献した。
 
　エドマンは今季、ここまで打率.278、3本塁打、22打点、3盗塁、OPS.756を記録。内外野をこなすユーティリティー性を生かし、チームを支えている。

　

　
 






　


【動画】ここまで走った！エドマンのスーパープレーがこちら
MLBの公式Xより
 

　

 

Tommy Edman runs a mile to make a SPECTACULAR diving catch 😱

— MLB (@MLB)

 
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