○ ドジャース 6－5 ロイヤルズ ●

＜現地時8月10日 ドジャー・スタジアム＞

ロサンゼルス・ドジャースが接戦を制して本拠地3連戦を先勝。大谷翔平投手（32）は「1番・指名打者」でフル出場し、4試合ぶりのマルチ安打で打線を牽引した。

大谷は3点を追う3回裏、無死一塁で第2打席を迎えると、先発左腕キャメロンの甘く入ったチェンジアップを捉え、右中間を真っ二つに破る適時二塁打。3番フレディ・フリーマンの左前適時打でホームに生還し、1点差に迫った。

さらに、大谷は5対5の同点だった7回裏の第4打席、先頭として3番手右腕ラングから中前安打を放つと、直後に盗塁を決めて一死二塁とチャンスメイク。3番フリーマンの右前適時打で再び全力疾走を見せ、勝ち越しのホームを踏んだ。

大谷はこの試合4打数2安打、1打点、2得点の活躍を収め、現地5月16日以来の盗塁を記録。今季成績を打率.294、25本塁打、72打点、7盗塁、OPS.940にアップさせた。

ドジャースは本拠地初登板の先発左腕タリク・スクバルが5回3失点で降板。2登板続けてセーブ失敗中の守護神エドウィン・ディアスが1点差の9回表を三者凡退で締め、現地7月29日以来の今季6セーブ目を挙げた。