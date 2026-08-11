







北海道日本ハムファイターズ 最新情報



北海道日本ハムファイターズの明瀬諒介は11日、ロッテ浦和球場で行われたファーム・リーグの千葉ロッテマリーンズ戦に「7番・一塁」で先発出場。4回に左翼スタンドへ豪快な8号ソロホームランを放った。



若き大砲候補の魅力が詰まった一発だった。4回表、2死走者なしの場面で打席に入った明瀬は、ロッテ先発・吉川悠斗の投じたストレートを逃さず鋭く振り抜いた。



豪快なスイングから放たれた打球は高々と左翼方向へ舞い上がり、そのままスタンドイン。自身の持ち味である長打力を見せつけるアーチとなった。



明瀬は鹿児島城西高から2023年ドラフト4位で日本ハムに入団した高卒3年目の内野手。高校通算49本塁打を記録した長打力が最大の武器だ。











この試合前までファームで56試合に出場し、打率.221、7本塁打、20打点を記録。随所で自慢のパンチ力を披露してきた。



迷いのないフルスイングから、左翼席へ豪快な打球を運んだ明瀬。まだ粗削りな部分を残しながらも、一振りで試合の空気を変えられる長打力は大きな魅力だ。



一軍デビューを目指す20歳の大砲候補が、その“超ロマン”を感じさせる一発で存在感を示した。



























【動画】これが高校通算49発のパワー！明瀬諒介、レフトポール際への8号ソロ

DAZNベースボールのXより









超ロマン



持ち味爆発のレフトへの一撃

明瀬諒介が豪快ホームラン



⚾️ロッテ×日本ハム（ファーム）

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【関連記事】

この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】