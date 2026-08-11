第108回全国高等学校野球選手権大会は11日、阪神甲子園球場で大会7日目を迎えた。第1試合では横手（秋田）が敦賀気比（福井）に0-10で敗戦。これにより、春夏を通じて甲子園優勝を経験していない12県のうち、勝ち残っているのは4県となった。

今大会開幕時点で、春の選抜大会、夏の選手権大会を通じて優勝経験がないのは、青森、岩手、秋田、山形、福島、新潟、富山、石川、滋賀、鳥取、島根、宮崎の12県。

しかし、大会序盤から県勢初優勝を目指す代表校が相次いで姿を消している。

遊学館（石川）は青森山田（青森）に5-6、日本文理（新潟）は大分商（大分）に4-6で敗戦。高岡商（富山）も高川学園（山口）に1-7で敗れ、北信越の未優勝3県はそろって初戦で姿を消した。

さらに八幡商（滋賀）、鳥取城北（鳥取）、立正大淞南（島根）も初戦敗退。鶴岡東（山形）は東海大甲府（山梨）に2-5で敗れた。

そして11日、57年ぶり2度目となる夏の甲子園出場を果たした横手も敦賀気比に0-10で敗戦。秋田県勢の悲願達成も今大会は持ち越しとなった。

一方、勝ち残っているのは4県。青森山田が遊学館との接戦を6-5で制し、花巻東（岩手）は新田（愛媛）を4-2で下した。春夏通じて甲子園初出場の東日大昌平（福島）も白樺学園（北北海道）に2-1で勝利し、聖地で記念すべき初白星を挙げた。

日南学園（宮崎）も明徳義塾（高知）に2-1でサヨナラ勝ち。宮崎県勢にとって令和初となる夏の甲子園白星を挙げ、県勢初優勝への可能性をつないだ。

今大会に出場した甲子園未優勝12県の代表校のうち、勝ち残ったのは青森、岩手、福島、宮崎の4県。長い甲子園の歴史に、新たな優勝県が加わるのか注目される。

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