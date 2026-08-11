第108回全国高等学校野球選手権大会は11日、阪神甲子園球場で大会7日目を迎えた。第1試合で横手（秋田）が敦賀気比（福井）に0-10で敗れ、東北6県の代表校がすべて初戦を終了。青森山田（青森）、花巻東（岩手）、仙台育英（宮城）、東日大昌平（福島）の4校が初戦を突破し、次戦へ駒を進めた。

仙台育英は大会初日の札幌日大（南北海道）戦に3-1で勝利。甲子園常連校が順当に初戦を突破した。

一方、鶴岡東（山形）は東海大甲府（山梨）に2-5で敗れ、初戦敗退。青森山田は遊学館（石川）との接戦を6-5で制し、次戦へ進んだ。

春夏通じて甲子園初出場の東日大昌平も初戦を突破した。白樺学園（北北海道）と対戦し、1-1で迎えた9回に勝ち越して2-1で勝利。初めて立った甲子園の舞台で、記念すべき初勝利を挙げた。

花巻東も新田（愛媛）を4-2で下し、初戦突破。青森、岩手、宮城、福島の4県の代表校が白星を挙げた。

横手は敦賀気比を相手に序盤からリードを許し、0-10で敗戦。57年ぶり2度目となった夏の甲子園で白星には届かなかった。

初戦を突破した東北勢4校のうち、青森山田、花巻東、東日大昌平の3校は、それぞれ青森、岩手、福島県勢初となる夏の甲子園制覇を目指す。仙台育英は2022年に宮城県勢、そして東北勢として初の夏制覇を成し遂げており、4年ぶりの優勝を狙う。

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