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ロサンゼルス・ドジャースのエドウィン・ディアス投手は、アリゾナ・ダイヤモンドバックス戦で2試合連続となる救援失敗を喫した。チームは延長戦の末に7連敗を止めたものの、3連覇を目指す中で守護神の状態が大きな懸念材料となっている。米メディア『アスロン・スポーツ』のローガン・バンダイン記者が言及した。



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ドジャースは8日（日本時間9日）、1-0とリードして9回裏を迎えたが、ディアスは無死からヘラルド・ペルドモ内野手とコービン・キャロル外野手に連続三塁打を浴び、同点を許した。その後は追加点を与えず延長戦に持ち込んだものの、救援機会を守れなかった。



前日の試合でもディアスは9回裏に登板し、ダイヤモンドバックスの新人ライアン・バルドシュミット外野手にサヨナラ2ラン本塁打を浴びていた。2夜連続で試合終盤のリードを守れなかったことで、守護神起用への不安が強まっている。



ディアスはオフに3年総額6900万ドル（約109.1億円）でドジャースと契約。大谷翔平選手やカイル・タッカー外野手らのように、大きな期待を背負って入団していた。



チーム全体が不振に陥る中、バンダイン氏は「ドジャースには『エドウィン・ディアス問題』があると言っても過言ではない。3年連続のワールドシリーズ制覇を目指すのであれば、彼らはクローザーの役割を見直すことを検討し、ディアスがプレッシャーの少ない場面で本来の調子を取り戻せることを期待する必要があるだろう」と言及した。











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