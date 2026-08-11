3校連続敗退で迫った“初戦全滅”　北信越勢の連敗を止めた名門…圧勝で悪夢…

第108回全国高等学校野球選手権大会で、苦戦が続いていた北信越勢に待望の白星がもたらされた。11日の第1試合で敦賀気比（福井）が横手（秋田）に10-0で快勝。今大会の北信越勢として初勝利を挙げ、2年連続となる初戦全滅を阻止した。

北信越勢は今大会、遊学館（石川）が青森山田（青森）に5-6、日本文理（新潟）が大分商（大分）に4-6、高岡商（富山）が高川学園（山口）に敗れ、3校が続けて初戦敗退。白星を挙げられない状況が続いていた。

その流れを止めたのが、北陸屈指の強豪・敦賀気比だった。

横手との初戦では初回に先制すると、3回に打者一巡の猛攻で一挙5点を追加。序盤から大きくリードを奪い、その後も着実に加点して10得点を挙げた。

投打で存在感を示したのが、背番号8の辻琉成だ。先発して5回を無失点に抑えると、打っても3安打2打点。6回から鶴田啓人、7回途中から辻勇紗生、9回から佐々木晴正が登板し、4投手の継投で横手打線を封じた。

敦賀気比は10-0で完封勝利を収め、2022年以来4年ぶりとなる夏の甲子園初戦突破。この1勝で福井県勢は夏の甲子園通算60勝にも到達した。

近年、北信越勢は夏の甲子園で苦戦が目立つ。2023年大会は5県すべてが初戦敗退。2024年は小松大谷（石川）と新潟産大付（新潟）が初戦を突破したものの、2025年は再び5県すべての代表校が初戦で姿を消した。

今夏も3校が続けて敗れたが、敦賀気比が大勝で連敗をストップ。北信越勢ではこのあと、松商学園（長野）が三重（三重）との初戦に臨む。

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