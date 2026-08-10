







オリックス・バファローズ 最新情報



10日のプロ野球公示で、オリックス・バファローズは吉田輝星投手を一軍登録から抹消した。







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直近登板となった9日の千葉ロッテマリーンズ戦では、2点を追う7回から2番手としてマウンドへ。



しかし、先頭打者からの3連打を浴びるなど、1回3失点と試合を決定づけられる展開となった。



7月は3試合に登板して無失点と安定していたが、8月に入ってからの3試合では防御率9.00と数字を落としていた。



金足農高から2018年ドラフト1位で北海道日本ハムファイターズに入団した25歳。



2018年夏の甲子園で準優勝投手として一躍全国区の存在となった右腕だ。











2024年にオリックスへ移籍すると、同年は50試合に登板して4勝0敗・14ホールド・防御率3.32とブルペンの一角を担った。



しかし、昨季は右肘の状態が上がらず、3月にトミー・ジョン手術を受けてシーズンを全休。



今季は復活を期して臨み、ここまで26試合に登板して2勝2敗・8ホールド・防御率4.22をマークしていた。



最速150km/hのストレートを軸に、スライダーやシュートを織り交ぜる投球が持ち味。



ファームでは今季9試合に登板して防御率0.00と結果を残しており、状態を整えて再昇格を目指す。





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【了】