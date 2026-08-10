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サンディエゴ・パドレスのフェルナンド・タティスJr.外野手は9日（日本時間10日）、本拠地で行われたヒューストン・アストロズ戦に出場。4回に逆転となる今季11号3ラン本塁打を放ち、チームの勝利に貢献した。



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パドレスが1-2と1点を追って迎えた4回、2死一、二塁の場面でタティスJr.に打席が回った。



タティスJr.はアストロズ先発のクリスチャン・ハビエルが投じた低めのチェンジアップを捉えると、打球は左翼の3階席にまで飛び込んだ。打った瞬間に本塁打を確信する一発となり、パドレスが4-2と試合をひっくり返した。今季11号3ランとなった。



タティスJr.は7日（日本時間8日）の同戦でも今季10号ソロを記録しており、これで直近5試合で3本塁打。状態を上げている。



パドレスはその後もギャビン・シーツ、オースティン・ヘイズに本塁打が飛び出すなど追加点を奪い、7-2で勝利。アストロズとの3連戦を2勝1敗で勝ち越した。



タティスJr.は今季ここまで117試合に出場し、打率.283、11本塁打、54打点、26盗塁、OPS.769を記録。シーズン序盤は本塁打が伸び悩んだものの、ここにきて持ち前の長打力を発揮している。











試合はマリナーズが2回にジョシュ・ネイラーの本塁打で先制。その後逆転を許し、終盤に1点を返したものの、2-3で敗れた。

























【動画】3階席まで行った！タティスJr.の超特大11号

MLB Japanの公式Xより













【確信立ち】フェルナンド・タティスJrの3ラン💣💣💣



低めのチェンジアップを捉え

3階席まで飛ばす会心の1発で逆転💪

直近5試合で3本塁打を放っています 🔥

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【了】