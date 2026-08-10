







阪神タイガース 最新情報



阪神タイガースのカーソン・ラグズデール投手が、ファームでも苦しい投球を続けている。今季はここまで15試合に登板して0勝5敗、防御率4.26。一軍での登板はいまだない。



ラグズデールは9日、ファーム交流戦のハヤテベンチャーズ静岡戦に先発。初回から相手打線につかまり、5回までに13安打を浴びて5失点（自責4）。100球を投げ、2奪三振、1四球という内容だった。



チームは終盤に逆転して6-5で勝利したため、自身に勝敗は付かなかったものの、一軍昇格へアピールしたい登板で結果を残すことはできなかった。



身長203センチの大型右腕は今季から阪神に加入。昨季はメジャーのマウンドも経験し、新助っ人として期待を集めたが、ここまで阪神では一軍公式戦での登板がない。











ファームではここまで15試合に登板し、そのうち12試合に先発。67回2/3を投げて0勝5敗、防御率4.26となっている。被安打は62本で、59三振を奪っている一方、46四球、6死球を与えており、計52四死球。9イニング換算では約6.9四死球となるなど、制球面で苦しんでいる。



また、先発投手が6回以上を投げて自責点3以下に抑えた際に記録されるクオリティースタート（QS）は、12先発で3度。QS率は25.0％にとどまっている。



奪三振数は投球回数に近く、打者から空振りを奪う力は見せている。一方、走者を四死球でためるケースが多く、安定した投球につなげられていない。



直近のハヤテ戦では四球こそ1つに抑えたものの、今度は13安打を浴びて5失点。制球だけでなく、被安打を抑えることも課題として浮かび上がった。



シーズンも後半戦に入る中、いまだ一軍登板のないラグズデール。昇格への道を切り開くためにも、まずはファームで安定した投球を取り戻したいところだ。





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