カタールのアル・サッドが、レアル・マドリードを退団したオーストリア代表DFダヴィド・アラバの獲得に動いているようだ。『Tribuna』が報じている。

報道によれば、今夏の移籍市場でマルセイユのモロッコ代表DFナイフ・アゲルドの獲得に動いていたアル・サッド。合意寸前まで至っていたものの、登録に必要な外国人枠を空けるための選手放出のオペレーションの苦戦によって最終的に移籍は実現せず。同選手に関しては古巣であるレアル・ソシエダ復帰が決定的となっている。

その左利きDFの獲得失敗を受け、クラブはアラバを新たなターゲットに設定。現時点で交渉の進捗状況は不明だが、獲得に向けて説得を続けている状況にあるようだ。

現在34歳の誕生日を迎えるアラバは、2010年にバイエルンでプロデビュー。同クラブで公式戦通算431試合に出場し、10度のブンデスリーガ制覇や2度のチャンピオンズリーグ（CL）優勝を果たした。

2021年夏の契約満了に伴い、レアル・マドリードへフリー移籍。最終ラインの主力として、1年目のCL制覇に大きく貢献した。しかし、2年目以降はケガに悩まされ、2023年12月には左ひざ前十字じん帯断裂の大けがを負った。約1年にわたる長期離脱からの復帰後は序列が低下し、今季はここまで15試合の公式戦出場にとどまっていた。

在籍5シーズンで公式戦通算131試合に出場。CL、ラ・リーガ、FIFAクラブワールドカップ、欧州スーパーカップ、スーペルコパ・デ・エスパーニャを2回ずつ、国王杯を1回、計11タイトルを獲得した。