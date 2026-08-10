第108回全国高等学校野球選手権大会は10日、阪神甲子園球場で大会6日目を迎え、第4試合では天理（奈良）と福山（広島）が対戦。試合は天理が7-2で福山を破り、2022年以来4年ぶりとなる夏の甲子園での初戦突破を果たした。2024年に就任した藤原忠理監督にとっては、甲子園での初勝利となった。

天理は長尾亮大、福山は来山凌也の両エースが先発。序盤から両校ともに走者を出したものの、両先発が踏ん張り、スコアボードに「0」が並んだ。

均衡が破れたのは4回。天理は先頭の4番・金本相有が左翼スタンドへ大会第4号となるソロ本塁打を放ち、先制した。

6回、天理は無死二塁の好機をつくると、福山は背番号10・岩本大輝に継投。しかし、天理は1死二、三塁から7番・大塚弘登が2点適時打を放ってリードを広げると、1番・山中喜晴、3番・永井仁之丞にも適時打が飛び出し、この回打者一巡の猛攻で一挙4点を奪った。

さらに7回には5番・関村偉千陽の二塁打などで無死三塁の好機をつくると、6番・前田奨太の適時打で6点目を挙げた。

反撃したい福山は8回、2死一、二塁から4番・岩本大輝が適時二塁打を放ち、2者が生還。福山にとって記念すべき甲子園初得点となる2点を刻んだ。

それでも天理は9回、1死二塁から8番・小沢典弘が適時打を放ち、7点目。再び5点差に広げた。

投げては天理の先発・長尾が13三振を奪って完投。福山打線を2失点に抑え、7-2で勝利した。天理が2022年以来4年ぶりとなる夏の甲子園初戦突破を果たし、藤原監督も就任後、甲子園で待望の初白星を手にした。

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