「第108回全国高等学校野球選手権大会」大会6日目の10日は、1回戦2試合と2回戦が2試合行われた。

第1試合の日南学園（宮﨑）－明徳義塾（高知）は1－1の9回に日南学園が2アウトランナーなしから連打で一、二塁のチャンスを作り、豊丸蒼大の適時打でサヨナラ勝ち。

第2試合は沖縄尚学（沖縄）－横浜（神奈川）は、今大会注目のカード。沖縄尚学・末吉良丞と横浜・織田翔希の投げ合いとなったが、横浜が3回までに3点を奪うと、6回に2番手・久高大瑚から4点を挙げた。援護に恵まれた先発・織田は8回2/3・139球を投げ、6被安打、12奪三振、2失点の好投。横浜が7－2で勝利し、2回戦進出を決めた。勝利した横浜は、2回戦は日南学園と対戦する。

第3試合は2回戦・高岡商（富山））－高川学園（山口）が行われ、高川学園が12安打7得点を奪い7－1で勝利し、一番乗りで3回戦進出を決めた。

第4試合は福山（広島）－天理（奈良）の一戦は、天理が4回に金本相有の一発で先制すると、6回に打者一巡の猛攻で4点を挙げた。

▼ 第6日目の試合結果

第1試合（8：00）：日南学園（宮﨑） 2x － 1 明徳義塾（高知）

第2試合（13：30）：横浜（神奈川） 7 － 2 沖縄尚学（沖縄）

第3試合（16：00）：高岡商（富山）1 － 7 高川学園（山口）