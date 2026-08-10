







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、左膝の負傷によって7月3日（日本時間4日）を最後に登板しておらず、投手復帰を急がない考えを示した。状態は日々改善しているというが、具体的な復帰時期は決まっていないようだ。米メディア『ドジャース・ネイション』のアーロン・コロマ記者が言及した。



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現在は復帰へ向けて段階的に状態を整えており、まずはプライオメトリクスを行い、その後にロングトス、ブルペン投球へと進む予定だという。無理に調整を進めるのではなく、それぞれの段階を確実に踏むことを優先している。



大谷は直近でも左膝の治療を理由にシアトル・マリナーズ戦を欠場した。ポストシーズンまではまだ時間があり、3連覇を目指すチームの中で、それまでの投手復帰を目指している。



ドジャースは先発投手の層が厚く、大谷が慎重に回復を進められる環境も整っている。タイラー・グラスノー投手とブレイク・スネル投手はリハビリ登板中で、ギャビン・ストーン投手も3Aで実戦復帰に向けた調整を始める予定だ。



なかなか二刀流復帰の目処が立たない大谷について、コロマ氏は「彼は膝の負傷前、ナ・リーグのサイ・ヤング賞争いで確固たる地位を築いていた。その後、膝の治療を受け、オールスター・ブレイク中に潤滑剤の注射も受けたが、違和感が残るためリハビリを中断した」と言及した。











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