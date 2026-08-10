







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間10日終了時点で、8月は1勝8敗と急失速している。打線に元気がないことも不振の一因となっているが、米メディア『スポーツイラストレイテッド』は現状を打破するため、ホスエ・デポーラ外野手を大抜擢する可能性について言及している。



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現在21歳のデポーラは、MLBパイプラインが発表しているプロスペクトランキングで球団1位、全体4位の評価を受けているトッププロスペクト。今季は2Aでプレーし、ここまでに99試合、打率.315、21本塁打、85打点といった数字を残している。



同メディアは「ジアスレチックのファビアン・アルダヤ記者は、新たな戦力がもたらすフレッシュな勢いが、打線の起爆剤になる可能性があるとみている。その選択肢には実現の可能性は低いものの、デポーラを昇格させるシナリオも含まれている。彼は現在2Aでプレーしているが、近いうちに3Aへ昇格させるのではないかとの見方が出ている。もしそうなれば、最終的に9月にメジャー昇格させる可能性もある」と現状に言及。



続けて、「彼の打撃が助けになるという見方はできる。ドジャース関係者は誰もが、彼はメジャーでも打てると考えている。守備には懸念があるが、緊急時の切り札となる代打要員として考えるのであれば、その高いポテンシャルは魅力的だ」という同記者の見解を伝えている。











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