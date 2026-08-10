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福岡ソフトバンクホークス 最新情報
10日のプロ野球公示で、福岡ソフトバンクホークスは前田悠伍投手を一軍登録から抹消した。
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9日、敵地・ベルーナドームで行われた埼玉西武ライオンズ戦に先発し、7回を無失点6奪三振の快投。
二塁を踏ませない完璧な内容で今季10勝目を挙げ、開幕からの連勝を「10」に伸ばしたばかりだった。
球団の開幕10連勝は2005年の斉藤和巳2軍監督以来、21年ぶりの快挙となる。次回登板に向けた調整とみられる。
大阪桐蔭高から2023年ドラフト1位で入団した21歳。プロ1年目の2024年は一軍登板1試合、2年目の昨季も3試合と苦しんだが、今季は開幕からローテーションに定着。
13試合に登板して10勝0敗・防御率1.75と圧巻の成績を残している。77回を投げて59奪三振、被本塁打はわずか7本。プロ通算でも17試合の登板で11勝1敗・防御率2.56と、負けない投手としての地位を築きつつある。
チームは64勝36敗1分でパ・リーグ首位を独走し、優勝マジック33が点灯中。
エース格へ成長した左腕が、リーグ制覇へさらなる白星を積み上げていく。
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