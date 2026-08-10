







埼玉西武ライオンズ 最新情報



10日のプロ野球公示で、埼玉西武ライオンズは渡部聖弥内野手を一軍登録から抹消した。



渡部は、2024年ドラフト2位で大阪商業大から入団。広角に長打を飛ばす打撃技術を武器に、昨季はルーキーながら開幕スタメンを勝ち取った。109試合に出場し、チーム2位の12本塁打を放つなど1年目から活躍した。



迎えた今季は正三塁手の座をつかみ、ここまで102試合に出場。打率.257、7本塁打、38打点をマークし、チームの躍進に貢献していた。



だが、8月9日にベルーナドームで行われた福岡ソフトバンクホークス戦に「7番・三塁」でスタメン出場した渡部は、3回の守備で正木智也の強烈な打球を左頬付近に受けて途中交代。



渡部はすぐに立ち上がることができず、タオルを顔に当てた状態でベンチ裏に退いた。試合後に病院で診察を受け、「眼窩底骨折」と診断されたため、今回の抹消となった。



チームは2カード連続の負け越しで3位に転落。苦しい状況が重なっているが、優勝争いに踏みとどまるためにも、チームの真価が問われる夏場の戦いとなりそうだ。

















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