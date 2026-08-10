







10日のプロ野球公示で、埼玉西武ライオンズは仲田慶介選手を一軍登録から抹消した。







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今季は6月3日に再昇格して以降、守備固めや代走としての起用が中心となっていた。



17試合に出場したものの打席数はわずか12で、打率.083にとどまっている。



福岡大大濠高、福岡大を経て2021年育成ドラフト14位で福岡ソフトバンクホークスに入団した27歳。











内外野の複数ポジションを守れるスイッチヒッターで、2024年に一軍デビューを果たすと24試合に出場した。



しかし、同年オフに戦力外通告を受け、11月に西武と育成選手契約を締結。背番号140からの再出発となった。



新天地では春先からアピールを重ね、2025年3月に支配下登録を勝ち取ると、自己最多となる60試合に出場。プロ初盗塁と初打点もマークし、飛躍のシーズンとした。



今季はファームで24試合に出場して打率.266をマークしている。



持ち味の走塁とユーティリティー性を武器に、再び一軍でのチャンスをうかがう。





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