







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、右肘遊離体で故障離脱していたエドウィン・ディアス投手が7月末から復帰している。復帰後はここまでピリッとしない投球が続いているが、本人はスライダーの質が不振の背景にあると分析しているようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



ディアスは復帰登板となった日本時間7月30日の試合で、セーブは挙げたものの1回1失点。翌日の試合は1回無失点だったが、その後の3試合は計2回4失点を喫している。



同メディアは「彼は最近の不振について、強い打球を許しているスライダーに原因があると考えている。同8日の試合でセーブに失敗した後、彼はスポーツネットLAに対し『原因はスライダーだと思う。今日はストレートはすごく良かった。でも、スライダーが真ん中に入ってしまった。もっと良いスライダーを投げて、しっかりコースに投げ切る方法を見つけないといけない』と述べた」と言及。



続けて、「32歳の彼は右肘手術から約3か月半にわたるリハビリを経て7月末に復帰した。手術では、キャリアを通じて抱え続けていた5つの関節内遊離体を除去した。長期離脱明けではあるものの、彼はスライダーが機能していないことについて言い訳をするつもりはなく、早急に修正する必要があると強調している」と記している。











【関連記事】













この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】