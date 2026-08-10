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福岡ソフトバンクホークス 最新情報
10日のプロ野球公示で、福岡ソフトバンクホークスは野村勇内野手を一軍登録から抹消した。
野村勇は、2021年ドラフト4位でNTT西日本から入団。抜群の瞬発性を攻守で発揮し、ダイナミックなプレーでファンを魅了する選手だ。
2022年のルーキーイヤーは97試合に出場し、打率.239ながら10本塁打、10盗塁をマーク。パ・リーグの新人では37年ぶりとなる「2桁本塁打＆2桁盗塁」を達成し、存在感を示した。
その後の2年間は怪我などの影響で出場機会が減少したが、昨季はキャリアハイの126試合に出場して打率.271、12本塁打、18盗塁と大きく飛躍した。
とくに阪神タイガースとの日本シリーズ第5戦では、延長11回に村上頌樹から日本一を決める決勝ソロ本塁打を放ち、その実力を最高峰の舞台で発揮した。
迎えた今季は、ここまで66試合に出場して打率.234、5本塁打、3盗塁という成績を残している。
8月に入ってからは5、6日の北海道日本ハムファイターズ戦に先発出場。5日の試合では5－5の同点で迎えた8回の第4打席で、値千金の5号勝ち越し2ランを放った。
しかし、6日の試合では4打数無安打3三振に終わり、その後は出場機会がなかった。
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