阪神タイガースのキャム・ディベイニー【写真：産経新聞社】


　


阪神タイガース　最新情報

　阪神タイガースのキャム・ディベイニーは9日、ファーム交流戦のハヤテベンチャーズ静岡戦に「5番・一塁」で先発出場。9回に同点打となる適時二塁打を放つなど、4打数2安打1打点と活躍した。
 
　阪神は2回に山田脩也の3号満塁弾で4－1とリードするが、先発のカーソン・ラグズデールが5回5失点（自責4）の乱調。阪神は4－5と1点ビハインドのまま、9回表の攻撃を迎えた。
 
　この回先頭の嶋村麟士朗が左二塁打で出塁し、無死二塁。ここでディベイニーの第4打席が回ってきた。
 

　

 
　2ボール1ストライクからの4球目、低めのストレートをディベイニーが逆方向に弾き返した。
 
　打球は右翼手の頭を越え、ワンバウンドでスタンドへ入るエンタイトルツーベースとなった。嶋村の代走として出場していた井坪陽生が二塁からホームに生還し、阪神が土壇場で5－5の同点に追いついた。
 
　なおも1死三塁となったところで、第1打席で満塁弾を放っている山田が犠飛を放って6－5と逆転に成功。このリードを守り切った阪神が6－5でハヤテを破った。
 
　適時打で勝利に貢献したディベイニーは、前日の3安打に続いてこの日も4打数2安打1打点と活躍。
 
　ディベイニーは昨季、マイナーリーグ103試合で20本塁打を記録し、メジャーデビューも果たした実力者。
 
　来日1年目となる今季は主に二軍での出場が続き、一軍出場は5試合にとどまっている。状態をさらに上げ、一軍で打棒を発揮できるか注目される。
 
　
　
　
 



  


　


【動画】ワンバウンドでスタンドへ…ディベイニーの適時二塁打
 
DAZNベースボールの公式Xより
 

　

 

力強く逆方向へ

これで2試合連続複数安打
ディベイニー タイムリーエンタイトル2ベース

⚾️ハヤテ×阪神（ファーム）

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)

 
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