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阪神タイガースのキャム・ディベイニーは9日、ファーム交流戦のハヤテベンチャーズ静岡戦に「5番・一塁」で先発出場。9回に同点打となる適時二塁打を放つなど、4打数2安打1打点と活躍した。



阪神は2回に山田脩也の3号満塁弾で4－1とリードするが、先発のカーソン・ラグズデールが5回5失点（自責4）の乱調。阪神は4－5と1点ビハインドのまま、9回表の攻撃を迎えた。



この回先頭の嶋村麟士朗が左二塁打で出塁し、無死二塁。ここでディベイニーの第4打席が回ってきた。











2ボール1ストライクからの4球目、低めのストレートをディベイニーが逆方向に弾き返した。



打球は右翼手の頭を越え、ワンバウンドでスタンドへ入るエンタイトルツーベースとなった。嶋村の代走として出場していた井坪陽生が二塁からホームに生還し、阪神が土壇場で5－5の同点に追いついた。



なおも1死三塁となったところで、第1打席で満塁弾を放っている山田が犠飛を放って6－5と逆転に成功。このリードを守り切った阪神が6－5でハヤテを破った。



適時打で勝利に貢献したディベイニーは、前日の3安打に続いてこの日も4打数2安打1打点と活躍。



ディベイニーは昨季、マイナーリーグ103試合で20本塁打を記録し、メジャーデビューも果たした実力者。



来日1年目となる今季は主に二軍での出場が続き、一軍出場は5試合にとどまっている。状態をさらに上げ、一軍で打棒を発揮できるか注目される。





























【動画】ワンバウンドでスタンドへ…ディベイニーの適時二塁打



DAZNベースボールの公式Xより













力強く逆方向へ



これで2試合連続複数安打

ディベイニー タイムリーエンタイトル2ベース



⚾️ハヤテ×阪神（ファーム）

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【了】