







10日のプロ野球公示で、広島東洋カープは赤木晴哉投手を一軍登録から抹消した。







プロ野球はDAZNで全試合配信！

今すぐ視聴するなら［PR］







直近登板となった6日の読売ジャイアンツ戦では、4点ビハインドの9回2死一、二塁のピンチでマウンドへ。松本剛選手を一ゴロに打ち取り、火消し役を果たしていた。



8月に入ってからの2試合はいずれも無失点と、状態自体は決して悪くなかった。



天理高、佛教大を経て2025年ドラフト5位で入団した22歳。



191cmの長身から角度のあるボールを投げ下ろす本格派右腕で、大学時代は2年時から主力として活躍。昨年は春秋ともにリーグMVPに輝き、佛教大を5季連続優勝に導いた実績を持つ。











プロ1年目の今季は一軍で8試合に登板し、防御率5.63。最速150km/hの直球を軸にフォークやカットボールを織り交ぜる投球を見せてきた。



一方、ファームでは8試合すべてに先発して37回1/3を投げ、防御率3.13・28奪三振と先発としての経験も積んでいる。



ファームで再調整し、シーズン終盤での再昇格を目指す。





【関連記事】













この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】