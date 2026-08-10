第108回全国高等学校野球選手権大会は10日、阪神甲子園球場で大会6日目を迎え、第2試合では横浜（神奈川）と沖縄尚学（沖縄）が対戦。大会屈指の好カードは、横浜が7-2で昨夏王者の沖縄尚学を破り、初戦突破を決めた。

横浜は織田翔希、沖縄尚学は末吉良丞の両エースが先発。試合は序盤から動いた。

横浜は2回、2死二塁から8番・脇山魁音の左翼への適時打で先制。さらに2死一塁から9番・千島大翼が適時三塁打を放ち、2点目を挙げた。

しかしその裏、沖縄尚学は4番・仲村虹星の安打などで2死一、三塁の好機をつくると、8番・秋江駿斗の適時打で1点を返した。

それでも横浜は3回、安打と四球で1死一、二塁とすると、5番・江坂佳史の適時打で3点目を挙げ、再び2点差とした。

その後も横浜は攻撃の手を緩めず、6回には1死一、二塁から9番・千島、1番・小野舜友の連続適時打で3点を追加。さらに2死一、三塁から4番・川上慧にも適時打が飛び出し、この回一挙4点を奪ってリードを広げた。

反撃したい沖縄尚学はその裏、2死二塁から7番・山川大雅の適時打で1点を返したものの、その後は得点を奪えなかった。

投げては横浜のエース・織田が沖縄尚学打線から12三振を奪う力投。9回2死まで2失点に抑えると、最後の打者を迎えたところで小林鉄三郎にマウンドを託した。

小林は後続を抑えて無失点で締め、横浜が7-2で勝利。打線も10安打7得点で援護し、投打で昨夏王者を上回って2回戦へ駒を進めた。

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