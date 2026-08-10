左翼へ豪快グランドスラム！阪神、“高卒3年目遊撃手”が豪快3号　決勝犠飛…

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阪神タイガースの山田脩也は9日、ファーム交流戦のハヤテベンチャーズ静岡戦に「7番・遊撃」で先発出場。2回に、今季3号の満塁ホームランを放った。



初回に1点を先制された阪神は2回、ハヤテ先発の笠島尚樹に対して反撃を開始する。



先頭の嶋村麟士朗が四球で歩くと、キャム・ディベイニーがバットを折りながら左安打で続く。6番・佐野大陽がボテボテの当たりながら遊撃内野安打を放ち、無死満塁となった。



ここで打席には7番の山田。ここまで4試合連続無安打と当たりが止まっていた。











1ボールからの2球目、ハヤテ先発の笠島尚樹が投じた内角のストレートを振り抜くと、打球はぐんぐん伸びて、左翼席に飛び込む満塁弾となった。山田の今季3号となるグランドスラムで、阪神が4－1と一気に試合をひっくり返した。



しかし阪神は、先発のカーソン・ラグズデールが5回5失点（自責4）の乱調。4回に4－5と再逆転を許してしまう。



そのままのスコアで9回表を迎えた阪神だったが、ディベイニーの適時打と山田の犠飛で6－5と土壇場で再び勝ち越し。これを守り切り、6－5でハヤテを破った。



山田はこの試合、3打数1安打5打点と活躍。満塁弾と決勝の犠飛を記録し、勝利の立役者となった。



山田は、2023年ドラフト3位で仙台育英高から入団した高卒3年目。将来の正遊撃手候補と期待は大きいが、打撃に課題を抱えるなど、一軍デビューを果たせていない状況だ。



さらなる成長を遂げ、今季中の一軍デビューを果たせるか注目だ。

























【動画】期待の若虎、山田脩也の第3号グランドスラムを見よ！



DAZNベースボールの公式Xより













期待の若虎



レフトスタンドの芝生席へ

山田脩也 第3号グランドスラム



⚾️ハヤテ×阪神（ファーム）

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【了】