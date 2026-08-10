横浜が5回を終えて2点リード！　沖縄尚学のエース・末吉良丞は3回で降板【…

第108回全国高等学校野球選手権大会は10日、阪神甲子園球場で大会6日目を迎えた。第2試合では、昨春のセンバツ覇者・横浜（神奈川）と昨夏の甲子園覇者・沖縄尚学（沖縄）が対戦。5回を終え、横浜が3-1とリードしている。

横浜は織田翔希、沖縄尚学は末吉良丞の両エースが先発。試合は序盤から動いた。

横浜は2回、先頭の5番・江坂佳史が中前打で出塁。6番・田島陽翔の送りバントは二塁封殺となったが、7番・安食琥太郎の一ゴロで走者が進み、2死二塁とした。

ここで8番・脇山魁音が左前適時打を放ち、横浜が先制。さらに続く9番・千島大翼も左翼への適時三塁打を放ち、一塁走者の脇山が生還。下位打線の連続適時打で2-0とリードを広げた。

その裏、沖縄尚学も反撃。2死一、三塁の好機を作ると、8番・秋江駿斗が左翼への適時打を放ち、1点差に詰め寄った。

それでも横浜は3回、1死一、二塁から5番・江坂が適時打を放ち、3点目を追加。再びリードを2点に広げた。

沖縄尚学の先発・末吉良丞は3回3失点で降板。横浜打線が昨夏の甲子園優勝を支えた左腕から序盤に得点を重ねた。

その後は両チームとも得点を奪えず、5回を終えて3-1。横浜が2点をリードして試合を折り返している。

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