東京ヤクルトスワローズ 最新情報
東京ヤクルトスワローズの中川拓真選手が9日、敵地・杉本商事バファローズスタジアム舞洲で行われたファーム交流戦3回戦のオリックス・バファローズ戦に「9番・捕手」で先発出場。古巣相手にファーム第2号ソロホームランを放った。
プロ野球はDAZNで全試合配信！
今すぐ視聴するなら［PR］
6回、先頭打者として迎えた第2打席。オリックス2番手の東山玲士投手が投じた3球目の直球を力強く叩いて、弾丸ライナーで左翼スタンドに突き刺した。
この日は3打数2安打1本塁打1打点と存在感を発揮。第3打席でも左前打を放ち、マルチ安打をマークした。
豊橋中央高から2020年ドラフト5位でオリックスに入団した24歳。九州アジアリーグ・熊本を経て2024年7月にヤクルトへ加入した。
力強いスイングが魅力の若手捕手だが、昨季は二軍で55試合に出場しながら打率1割台と低迷。一軍昇格を果たせず、オフに育成契約を結んだ。
今季はファームで40試合に出場して打率.213・2本塁打。来季以降の支配下復帰へ向けて、確かなアピールを見せた一戦となった。
【動画】打球が早すぎる？！中川拓真、あっという間のスタンドイン
DAZNベースボールの公式Xより
古巣相手に
あっという間のスタンドイン
中川拓真 ファーム第2号ホームラン
⚾️オリックス×ヤクルト（ファーム）
【関連記事】
この記事が面白いと思ったら…？
Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！
最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓
【了】