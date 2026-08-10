







東京ヤクルトスワローズ 最新情報



東京ヤクルトスワローズの中川拓真選手が9日、敵地・杉本商事バファローズスタジアム舞洲で行われたファーム交流戦3回戦のオリックス・バファローズ戦に「9番・捕手」で先発出場。古巣相手にファーム第2号ソロホームランを放った。









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6回、先頭打者として迎えた第2打席。オリックス2番手の東山玲士投手が投じた3球目の直球を力強く叩いて、弾丸ライナーで左翼スタンドに突き刺した。



この日は3打数2安打1本塁打1打点と存在感を発揮。第3打席でも左前打を放ち、マルチ安打をマークした。



豊橋中央高から2020年ドラフト5位でオリックスに入団した24歳。九州アジアリーグ・熊本を経て2024年7月にヤクルトへ加入した。











力強いスイングが魅力の若手捕手だが、昨季は二軍で55試合に出場しながら打率1割台と低迷。一軍昇格を果たせず、オフに育成契約を結んだ。



今季はファームで40試合に出場して打率.213・2本塁打。来季以降の支配下復帰へ向けて、確かなアピールを見せた一戦となった。























【動画】打球が早すぎる？！中川拓真、あっという間のスタンドイン

DAZNベースボールの公式Xより













古巣相手に



あっという間のスタンドイン

中川拓真 ファーム第2号ホームラン



⚾️オリックス×ヤクルト（ファーム）

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【了】