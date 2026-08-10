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読売ジャイアンツの石塚裕惺選手は9日、本拠地・東京ドームで行われた東京ヤクルトスワローズ戦に「7番・三塁」で先発出場。1点差に迫る貴重な適時打を放った。







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4回、2死三塁の好機で回ってきた第2打席。ヤクルト先発の松本健吾投手が投じた2球目の直球をきれいに中堅へ弾き返した。



打球は日隈モンテル選手がダイビングキャッチを試みるも一歩届かず、値千金の一打となった。この1点で流れを引き戻した巨人は、6回に打線が爆発して逆転。最終的に7-3で勝利を収めた。



花咲徳栄高から2024年ドラフト1位で入団した20歳。











チームの将来を担うスター候補と評され、昨季は二軍で55試合に出場して打率.327・3本塁打をマーク。9月には一軍でプロ初安打も記録した。



今季はここまで一軍15試合で打率.260をマークし、8月に入ってからは7試合で打率.318と状態を上げている。



得点圏打率は.357と勝負強さも光っており、後半戦の主力へ着実に階段を上っている。























【動画】ダイビングキャッチも一歩届かず！石塚裕惺の1点差に迫る適時打がこちら



DAZNベースボールのXより





ジャイアンツの未来



石塚裕惺が見事なセンター返し

1点差に迫るタイムリーヒット



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【了】