







北海道日本ハムファイターズ 最新情報



北海道日本ハムファイターズの五十幡亮汰は9日、エスコンフィールドHOKKAIDOで行われた東北楽天ゴールデンイーグルス戦に「1番・中堅」で先発出場。初回の中堅守備で、ピンチを救うスライディングキャッチを披露した。



初回、日本ハム先発の有原航平は先頭の中島大輔を遊ゴロに打ち取るが、2番・佐藤直樹、3番・辰己涼介に連続安打を浴び、1死一、二塁のピンチを招く。



ここで打席には4番のカーソン・マッカスカー。有原は初球、149キロのツーシームを内角に投じたが、これをマッカスカーが中堅方向に弾き返した。



痛烈な打球が中前に落ちるかと思われたが、中堅の五十幡が素早い一歩目で反応。快足を生かした猛チャージから、最後はスライディングキャッチで打球を掴み取った。











五十幡のファインプレーの前に走者は動けず、局面は2死一、二塁となった。有原は、続く村林一輝をファウルフライに打ち取り、初回のピンチを切り抜けた。



有原は3回にNPB通算1000奪三振を達成するなど、この日は計11奪三振。9回無失点と完璧な投球で、2試合連続の完封勝利をマークした。



好守を披露した五十幡は、この試合3打数1安打で3試合連続安打をマーク。8月に入って9打数3安打、打率.333と調子を上げている。



























【動画】この一歩目の速さ！五十幡亮汰が初回のピンチでファインプレー

DAZNベースボールのXより









一歩目がめちゃ早い



初回のピンチでファインプレー

五十幡亮汰が守備で救う



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【了】