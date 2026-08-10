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読売ジャイアンツの岡田悠希選手は9日、本拠地・東京ドームで行われた東京ヤクルトスワローズ戦に「8番・右翼」で先発出場。今季昇格後初となる値千金の勝ち越し適時打を放った。







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6回、2死一、三塁の好機で迎えた第3打席。ヤクルト2番手の阪口皓亮投手が投じた2球目の直球をきれいに中堅へ弾き返し、一塁ベース上で何度もガッツポーズを見せた。











3-3の同点から勝ち越しに成功した巨人は、この回一挙4点のビッグイニングを作り、7-3で快勝。首位・阪神タイガースと並ぶ55勝44敗2分となった。



龍谷大平安高、法政大を経て2021年ドラフト5位で入団した26歳。



打撃センスに定評がある5年目の外野手だが、昨季は二軍で好成績を残しながら一軍では打率.167と苦しんだ。今季もファームで70試合に出場して打率.241と我慢の日々が続いていた。



この日は3打数1安打1打点。つかんだ一軍の舞台で結果を出し、後半戦での存在感を示す一戦となった。























【動画】一塁上でガッツポーズ！岡田悠希、綺麗なセンター返しがこちら



DAZNベースボールのXより





クールな男が最高の表情



岡田悠希が値千金勝ち越しタイムリー

今季初昇格にバットで応えた



⚾️巨人×ヤクルト

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【了】