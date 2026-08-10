







岡本和真 最新情報



トロント・ブルージェイズの岡本和真内野手は9日（日本時間10日）、敵地で行われたフィラデルフィア・フィリーズ戦に「4番・一塁」でスタメン出場。8回に3試合ぶりとなる安打を放ち、同点劇につなげた。



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ブルージェイズが2-5と3点を追って迎えた8回、2死一塁の場面で岡本に打席が回った。



岡本は内角へのシンカーを捉えると、打球は左翼線へ。チャンスを広げる安打となった。



続くアーニー・クレメントが左翼への適時二塁打を放ち、二塁走者が生還。岡本も三塁へ進むと、アンドレス・ヒメネスの右前適時打で生還し、ブルージェイズは5-5の同点に追いついた。











岡本は第1打席から凡退が続いていたが、8回の第4打席で3試合ぶりの安打を記録。この日は4打数1安打1四球1得点だった。



試合は5-5のまま延長戦に突入。ブルージェイズは12回に1点を勝ち越したものの、その裏に2点を奪われ、6-7でサヨナラ負けを喫した。



岡本は今季からブルージェイズに加入し、メジャー1年目から中軸として出場を重ねている。



今季はここまで打率.225、24本塁打、70打点、1盗塁を記録。この試合の安打をきっかけに、再び状態を上げていきたいところだ。



























【動画】華麗なインコース打ち！岡本和真、3試合ぶりの安打



MLB Japanの公式Xより













🔥 同点へとつなぐヒット！

3試合ぶりの安打をマーク💪



8回表2死一塁から、内角のボール球を

レフト線へと運んでチャンス拡大！



👉今日は4打数1安打1四球1得点の内容でした！

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【了】