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読売ジャイアンツの浦田俊輔は9日、東京ドームで行われた東京ヤクルトスワローズ戦に「1番・二塁」で先発出場。7回の二塁守備で、ダイビングキャッチを披露した。







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巨人は6－3とリードし、7回表の守備に就く。この回からマウンドには中川皓太が上がり、先頭の7番・モンテルが右打席に入った。



カウント3－2からの7球目、高めの147キロストレートに対し、モンテルがバットを折りながら食らいついた。



詰まった飛球が二塁と右翼の間に落ちるかと思われたが、二塁の浦田が快足を飛ばして一直線に打球を追う。最後は地面スレスレでキャッチし、大事な回の先頭打者をアウトにするファインプレーとなった。











好守に助けられた中川はこの回を三者凡退で切り抜ける。8回は田中瑛斗が無失点に抑えた。



その裏に味方が1点を奪い、4点差となったことで9回は船迫大雅が登板。こちらも無失点で試合を締め、巨人が7－3で勝利を収めた。



巨人は対ヤクルト3連戦を2勝1敗と勝ち越し。これで2カード連続の勝ち越しとなり、上り調子で11日から東京ドームで行われる阪神タイガースとの3連戦に臨む。



この試合で好守備を披露した浦田は、打っても5打数2安打で4試合連続安打をマーク。直近4試合は8安打5打点と絶好調で、今後の活躍も大いに期待される。























【動画】驚異の守備範囲…浦田俊輔のスピード感あふれる好プレー



DAZNベースボールのXより





まさに走攻守



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浦田俊輔がマルチ安打にファインプレー



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【了】