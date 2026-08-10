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シアトル・マリナーズは8日（日本時間9日）、本拠地Tモバイル・パークで創設50周年を記念したセレモニーを開催。球団の永久欠番となっている4人のレジェンドが揃って登場し、本拠地は大きな歓声に包まれた。



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姿を見せたのは、ケン・グリフィーJr氏、エドガー・マルティネス氏、イチロー氏、ランディ・ジョンソン氏の4人。いずれもマリナーズの歴史を語る上で欠かせない存在であり、球団が背番号を永久欠番として掲げているレジェンドたちだ。



4人が並んでグラウンドに登場すると、スタンドを埋めたファンから万雷の拍手と歓声が送られた。



グリフィーJr氏は背番号24。通算630本塁打・2781安打をマークし、1997年にはア・リーグMVPに輝いた。2016年には当時の史上最高得票率99.32％で米野球殿堂入りを果たしている。











背番号11のマルティネス氏は、18年間のキャリアをマリナーズ一筋で過ごしたフランチャイズプレーヤー。通算2247安打・打率.312を残し、2019年に殿堂入りした。



そして背番号51は、ジョンソン氏とイチロー氏の2人が名を連ねる異例のダブル永久欠番。



ジョンソン氏は通算303勝・5度のサイ・ヤング賞に加え、メジャー史上2位の4875奪三振を記録した左腕で、その背番号は今季から永久欠番となった。



イチロー氏の51番は昨年8月に永久欠番となっており、2001年の入団時にはジョンソン氏の許諾を得て着用を始めた経緯がある。



この日は球団創設50周年を記念した「歴代トップ50選手」の表彰も行われ、日本人ではイチロー氏に加えて佐々木主浩氏、岩隈久志氏も選出された。























【動画】永久欠番4人が勢揃い！マリナーズ50周年セレモニーに登場したイチローらレジェンドの姿がこちら

MLB Japanの公式Xより













【イチローさん！】 50周年記念セレモニーに球団の永久欠番選手4人が登場🎉



ケン・グリフィーJr

エドガー・マルティネス

イチロー

ランディ・ジョンソン



🗣️ 本拠地からは4人に大歓声が送られました！

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【了】