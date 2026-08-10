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ロサンゼルス・ドジャースのダルトン・ラッシング捕手は、右肘内側側副靱帯に軽度の裂傷が見つかり、少なくとも4週間から6週間は送球できない見込みとなった。今季中に捕手として復帰できない可能性もあり、手術が必要になるかどうかも今後の経過を見て判断される。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のマット・レビン記者が言及した。



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ドジャースは6月上旬から首の負傷でウィル・スミス捕手を欠いており、その間はラッシングが主に先発マスクを任されてきた。そこへ新たにラッシングまで離脱したことで、捕手陣は大きな打撃を受けている。



デーブ・ロバーツ監督は、手術が必要になるかどうかについて現時点では明言できないと説明した。まずは数週間にわたって治療と休養を行い、肘がどのように反応するかを確認したうえで、本人や医師、球団がさまざまな要素を踏まえて決断するという。



ラッシングは今後4週間から6週間、送球を行わない予定だ。しかし、最初の約2週間を休養に充てた後は打撃を再開し、スイングが右肘に与える影響を確認する可能性がある。



負傷離脱が続くドジャースの捕手陣について、レビン氏は「プレーオフまで2か月を切った状況では、これはドジャースにとって間違いなく痛手だ。ラッシングは打者として起用される可能性はまだ残されているが、手術を行うかどうかまでは決まっていない」と言及した。











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