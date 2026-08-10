







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間4日、クリーブランド・ガーディアンズ所属のクリス・ブビック投手をトレード獲得した。同投手は昨季オールスターに選ばれた実績を持つ先発左腕だが、ドジャースではリリーフに配置転換されるようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



今季のブビックは9登板、3勝2敗、防御率4.11といった数字を残していた中、左肘の張りにより60日間の負傷者リスト（IL）に入っている。復帰時期は現段階では不透明だが、今季中には可能だとみられている。



同メディアは、ブランドン・ゴームズGMが「ブビックは日曜日にブルペン投球を行った。確か、あれが復帰後初めてのブルペンだったと思う。これからブルペン投球やライブBPを重ねながら状態を上げ、実際にどのような状態なのかを見極めていくことになる。現時点での計画はリリーフとして起用することだ。まずは健康な状態を取り戻し、万全だった頃の彼の姿に戻していきたいと考えている」と述べたことを紹介。



続けて、「ブビックは7月上旬にコルチゾン注射を受け、先週の時点では平地で約80フィートの距離まで投球を行っていると伝えられていた」としつつ、「ドジャースは現時点で彼を先発ローテに組み込む必要はないものの、先発に空きが生じた場合には貴重な戦力となる。また、昨季の投球内容を踏まえれば、リリーフとしても大きな可能性を秘めた存在と言える」と記している。











【関連記事】













この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】