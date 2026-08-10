宮崎県勢がついに令和初勝利！　日南学園が明徳義塾に劇的サヨナラ　夏の…

第108回全国高等学校野球選手権大会は10日、阪神甲子園球場で大会6日目を迎え、第1試合では日南学園（宮崎）が明徳義塾（高知）に2-1で劇的なサヨナラ勝ちを収めた。宮崎県勢が夏の甲子園で勝利するのは2018年以来8年ぶりで、令和に入って初めての白星となった。

試合は明徳義塾が初回、4番・里山楓馬の適時打で1点を先制。その後は両校の投手陣が粘り、明徳義塾が1-0とリードしたまま終盤を迎えた。

追う日南学園は7回、1死三塁から8番・鬼塚海月の犠飛で1点を奪って同点。1-1のまま迎えた9回裏、2死一、二塁から2番・豊丸蒼大がタイムリーヒットを放ち、2-1でサヨナラ勝ちを収めた。

宮崎県勢が夏の甲子園で最後に勝利していたのは、平成最後の大会となった2018年。日南学園が1回戦で丸亀城西（香川）を2-0で下していた。

令和最初の2019年大会以降、宮崎県勢は夏の甲子園で白星から遠ざかっていた。2020年は大会が中止され、2021年は宮崎商が大会途中で出場を辞退。その後も2022年の富島、2023年の宮崎学園、2024、2025年の宮崎商が勝利を挙げることができなかった。

そして今夏、8年ぶり10度目の出場となった日南学園が、強豪・明徳義塾を相手に土壇場で逆転。2018年に自らが挙げた勝利以来となる宮崎県勢の白星をもたらし、令和に入って続いていた未勝利に終止符を打った。

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