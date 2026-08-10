Jリーグは9日、2026／27明治安田Jリーグの開幕節において、全カテゴリー合計の1節あたりの最多入場者数を更新したことを発表した。

明治安田百年構想リーグの特別大会を経て、ついに秋春制へ移行したJリーグ。8月7日から9日にかけて、J1・J2・J3の開幕節が各地で開催された。

8日に各カテゴリーのJリーグ開幕節を終え、Jリーグは今節の入場者数を発表。J1・J2・J3の全カテゴリー合計で47万6112人を動員し、これまでの節別最多記録であった2024シーズン第38節（47万204人）から約6000人上回ることになった。なお、J3第1節のFC琉球vsギラヴァンツ北九州台風の影響により、試合開催が9月9日へ延期となっており、29試合での達成となっている。

J1においては全10試合で30万4292人を動員。2025シーズン第14節（30万3614人）を抜き、J1の1節あたり最多入場者数を更新した。スタジアム収容率についても85.9パーセントを記録し、こちらも過去最高の数字となっている。また、7日にMUFGスタジアム（国立競技場）で行われた横浜F・マリノスvs鹿島アントラーズの一戦では、Jリーグ歴代最多の6万3960人が駆け付け、新時代の幕開けを彩った。