リヴァプールとモナコが9日、プレシーズンマッチで対戦した。

今夏、リヴァプールはアンドニ・イラオラ監督を招へい。モナコはフェリペ・ルイス新監督を迎え入れており、ともに新体制同士の対決が実現した。リヴァプールの遠藤航はベンチスタートとなり、モナコの南野拓実は遠征に帯同したものの、リハビリ中のためメンバー外となった。

試合は、序盤からリヴァプールが主導権を握ると16分に先制。ライアン・フラーフェンベルフとドミニク・ソボスライの細かいパスワークから、最後はアレクサンデル・イサクがゴール左隅に鋭いシュートを沈めた。その後もリヴァプールは、フロリアン・ヴィルツを中心にチャンスを作り続けていく。

29分、ルイス・クーマンのクロスをコーディ・ガクポが中央へ折り返すと、イサクが潰れ役となり、混戦となるとヴィルツが押し込み、リヴァプールが追加点を奪う。一方、モナコは43分にアレクサンドル・ゴロヴィンがPKを奪取。これを自ら決め切り、1点差に迫る。

リヴァプールはハーフタイムに2名の選手交代を行い、遠藤はセンターバックとして出場。フィルジル・ファン・ダイクとコンビを組む。迎えた57分にはモナコが、試合を振り出しに戻す同点弾を記録。一度はGKギオルギ・ママルダシュヴィリが防ぐも、ミカ・ビエレスが右足を振り抜き、スコアを2－2とする。

その後、お互いが多くのメンバーを入れ替えると、モナコがボールを支配し、攻め込む時間帯を増やす。すると88分、モナコが逆転に成功。CKからパリス・ブルナーが頭で合わせ、試合をひっくり返す。そのまま90分が終了し、モナコが3－2で逆転勝利を収めた。

【スコア】

リヴァプール 2－3 モナコ

【得点者】

1－0 16分 アレクサンデル・イサク（リヴァプール）

2－0 29分 フロリアン・ヴィルツ（リヴァプール）

2－1 44分 アレクサンドル・ゴロヴィン（PK／モナコ）

2－2 56分 ミカ・ビエレス（モナコ）

2－3 88分 パリス・ブルナー（モナ子）

【動画】リヴァプール、イサクの先制弾！



