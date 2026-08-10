デニーズは9月3日より、初となる「お月見フェア」を全国店舗で開催する。

黒麺×ガーリックライスや月見バーグなどをラインナップ

今回のフェアでは、「わたしを満たす、ココロが満ちる」をキーメッセージに、今年6月から展開しているブランドコンセプト「デニーズ×Wellness～おなかもココロもGoodな時間」をテーマにした全8商品を販売する。

「月見黒麺ガーリックライス」(1,199円)は、竹炭で和えた黒麺に麻辣が効いた肉味噌、ガーリックライスを合わせ、卵黄のコクで仕上げた一品。黒麺とガーリックライスを組み合わせた新感覚メニューとなっている。

月見黒麺ガーリックライス 1,199円

「アボカドときんぴらの月見バーグ」(1,276円)は、アボカドと大きめにカットしたきんぴらごぼうを合わせた和風ハンバーグ。秋らしい彩りと食感を楽しめるという。

アボカドときんぴらの月見バーグ 1,276円

「月見バーグ&オムライス」(1,650円)は、「とろ～り卵とチーズのオムライス」に月見ハンバーグを組み合わせたボリューム満点のメニュー。

デザートには「オレンジのショートケーキ～マンゴーソースで月に見たてて」(748円)が登場。ふんわり食感のショートケーキにマンゴーソースとチョコレートソースを合わせ、月をイメージした見た目に仕上げた。トップにはサプライズ要素となるかわいらしいトッピングが用意される予定だ。販売予定数は17,384食としている。

オレンジのショートケーキ～マンゴーソースで月に見たてて 748円

なお、今回発表した商品以外のフェアメニューについては、8月25日に公開予定としている。