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シアトル・マリナーズのカル・ローリー捕手は8日（日本時間9日）、本拠地で行われたタンパベイ・レイズ戦に「8番・捕手」でスタメン出場。ファウルゾーンへの飛球をスライディングキャッチする好守を見せた。



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マリナーズが1-1の同点で迎えた4回、2死二、三塁の場面でレイズのニック・フォーテスがファウルゾーンへ飛球を打ち上げた。



捕手のローリーは打球を追って一塁側ベンチ方向へ猛ダッシュ。落下地点へ滑り込みながらミットを伸ばし、スライディングキャッチでアウトに仕留めた。



先発のジョージ・カービーも打球を追ったが、ローリーが最後までボールを見失わずに捕球。ピンチにつながる可能性のある場面を好守で切り抜けた。











試合はマリナーズが2回にジョシュ・ネイラーの本塁打で先制。その後逆転を許し、終盤に1点を返したものの、2-3で敗れた。



ローリーは2018年ドラフト3巡目でマリナーズに入団し、2021年にメジャーデビュー。昨季は60本塁打を放つなど、メジャーを代表する強打の捕手として活躍した。



今季は84試合の出場で打率.163、12本塁打、43打点、2盗塁、OPS.578。打撃では苦しむ時期が続いているが、この日は捕手として好守を披露し、守備で存在感を示した。





























【動画】喜び爆発！ローリーのファインプレーがこちら

MLBの公式Xより













WHAT A CATCH BY CAL RALEIGH!

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【了】