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ロサンゼルス・ドジャースのダルトン・ラッシング捕手は、右肘内側側副靱帯に軽度の裂傷が見つかり、今季中に捕手として復帰できない可能性が高まった。今後4週間から6週間は送球を中止し、手術の必要性も含めて状態を見極めることになる。米メディア『ドジャース・ビート』のスティーブ・ウェブ記者が言及した。



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ラッシングは右肘を休ませながら治療を受け、状態が落ち着けば段階的に野球活動を再開する予定だ。球団はまず、打撃を続けても肘の症状が悪化しないか確認し、スイングできる状態を目指している。



デーブ・ロバーツ監督は、ラッシングが今季中に再び捕手を務める可能性について「非常に低い」と認めた。一方で、左打者として打線へ戻る余地は残されており、レギュラーシーズン終盤やポストシーズンで代打要員となる可能性もある。



今回の問題は突然発生したものではなく、以前から肘に異常があり、それが試合中に表面化した可能性があるという。ラッシングは捕手として成長を見せ始めていたが、残りのシーズンで得られるはずだった125打席以上と、捕手として実戦経験を積む機会を失うことになった。



状態が深刻なラッシングについて、ウェブ氏は「彼の負傷は、重要な成長につながるシーズンを中断させ、当面の将来に不透明感をもたらした。ドジャースは今後数週間、休養によって今季の一部だけ出場させるのか、それとも長期的な観点から手術するべきなのかを判断することになる」と言及した。











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