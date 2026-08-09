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カンザスシティ・ロイヤルズのボビー・ウィットJr.内野手は8日（日本時間9日）、本拠地で行われたシカゴ・カブス戦に「2番・遊撃」でスタメン出場。ヒット性の強い打球を好捕し、ジャンピングスローでアウトに仕留める好守を見せた。



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2回、カブスのアレックス・ブレグマンが三遊間へ強いゴロを放つと、遊撃を守るウィットJr.がバックハンドで捕球した。



ウィットJr.はそのまま流れるような動きでジャンピングスロー。遠い位置から一塁へノーバウンドで正確な送球を見せ、ブレグマンをアウトに仕留めた。



この日のウィットJr.は打撃でも3打数1安打1四球を記録。3回には内野安打で出塁すると、続くジャック・カグリオンの適時二塁打で生還した。











ロイヤルズはカグリオンが2本塁打を含む4安打4打点の活躍を見せるなど、10安打6得点。カブスを6-3で下した。



ウィットJr.は2019年ドラフト全体2位でロイヤルズに入団。2022年にメジャーデビューを果たすと、走攻守で存在感を示し、チームの中心選手として活躍を続けている。



今季はここまで打率.286、13本塁打、42打点、31盗塁、OPS.810を記録。この日も打撃だけでなく、遊撃守備で高い身体能力を発揮した。

























【動画】衝撃すぎる強肩！ボビー・ウィットJr.の“神プレー”がこちら

MLB Japanの公式Xより













【神プレー】上手すぎ！！

ボビー・ウィットJrの華麗な守備🔥



ヒットコースの強いゴロを捕球し

流れるようなジャンピングスロー

そしてノーバウンドのストライク送球👏👏

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【了】