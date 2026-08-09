







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季のトレード期限で、2年連続サイヤング賞のタリック・スクーバル投手や、昨季オールスターのクリス・ブビック投手らを獲得した。WS3連覇へ向け大型補強を実行したが、ライバル球団にとっては織り込み済みだったようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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同メディアは「ドジャースはスクーバルをトレードで獲得し、既に豪華な顔ぶれが揃う先発ローテにさらにオールスター投手を加えた。トレード期限終了後、サンディエゴ・パドレスの編成本部長であるA.J.プレラー氏は報道陣との電話会見で、『ドジャースが野球を壊していると思うか』と質問された。その回答は、彼の考えをよく表すものだった」と言及。



続けて、「同地区チーム、特にドジャースが毎年のように戦力を強化してくることは、ある程度は予想している。我々が重視しているのは、自分たちのチームをより良くするために何をすべきかということだ。ただ、非常に競争の激しい地区で戦い、強いチームが相手にいることで、自分たちが目指すべき基準も間違いなく引き上げられる」という同氏のコメントを伝えている。



パドレスはケーシー・マイズ投手とロビー・レイ投手を獲得し先発ローテ強化に成功しているが、“予想通り”に大型補強を実行したドジャースに今後どのようにぶつかっていくのだろうか。











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