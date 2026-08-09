東京勢が10年ぶりに初戦で全滅…関東第一、八王子実践ともに“四国勢”に敗れ…

第108回全国高校野球選手権大会で、東京勢がそろって初戦で姿を消した。東東京代表の関東第一に続き、西東京代表の八王子実践も敗退。東西東京の両代表がともに初戦敗退となるのは、2016年以来10年ぶりとなった。

昨夏の甲子園でベスト8に進出した関東第一は8日、1回戦で英明（香川）と対戦。初回に先制したものの、その後は追加点を奪えず、1-1で迎えた7回に3点を勝ち越された。打線は英明のエース左腕・冨岡琥希を攻略できず、3安打1得点。1-4で敗れ、夏の甲子園では2016年以来10年ぶりの初戦敗退となった。

西東京代表の八王子実践は9日、鳴門渦潮（徳島）に1-2で惜敗。9回に土壇場で追いつく粘りを見せたが、相手のエース右腕・西村大輝を攻略し切れず、延長10回タイブレークの末にサヨナラ負けを喫した。前日に敗れた関東第一に続いて白星を挙げられず、東京の2代表が初戦で姿を消した。

東京勢がそろって夏の甲子園で初戦敗退を喫するのは2016年以来10年ぶり。同大会では、東東京代表の関東第一が広島新庄（広島）との1回戦で延長12回の末に1-2で敗戦。西東京代表として初出場した八王子学園八王子も、日南学園（宮崎）に1-7で敗れていた。

近年は東京勢の上位進出が続いていた。2024年大会では関東第一が決勝まで勝ち進み、京都国際（京都）に延長10回タイブレークの末に1-2で敗れたものの、準優勝を果たした。

2025年大会では関東第一と日大三（西東京）がともにベスト8へ進出し、準々決勝で東京勢同士の対戦が実現。日大三が5-3で関東第一を下すと、その後も勝ち進み、準優勝を果たした。

2年連続で東京勢が決勝まで勝ち進んでいた中、今夏は一転して東西の代表がともに初戦で敗退。東京勢にとって10年ぶりとなる厳しい結果となった。

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