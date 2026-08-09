







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは後半戦に入ってから、ブロック・スチュワート投手やウィル・クライン投手などブルペン陣に故障者が続出している。空いた穴を誰が埋めるのか注目されるが、米メディア『ドジャースネイション』は、ここ数年存在感を発揮できていない“元”プロスペクトに注目している。



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救世主候補と目されているのは、現在27歳のボビー・ミラー投手。メジャーデビューした2023年にいきなり11勝を挙げる活躍を見せるも、翌2024年～2025年は計2勝と苦戦。今季は右肩や背中の負傷もあり、ここまでまだメジャーでは登板していない。



同メディアは「ドジャースはかつて将来を嘱望されたボビー・ミラーが負傷者リスト（IL）から復帰し、今季初の実戦登板を果たした。水曜日の3Aでの試合で、ミラーは2イニング投球。本塁打による1失点を喫したものの、3三振を奪い、四球は与えなかった」と現状に言及。



続けて、「ドジャース投手陣は多くの故障者に悩まされており、特にブルペンでその傾向が顕著となっている」としつつ、「ミラーにはコール・アービン投手や、ジョナサン・ヘルナンデス投手以上の存在になれる可能性がある。球威や球速に依然として伸びしろがあるからだ。少なくとも健康であれば、ブルペンの一角を担う候補にはなり得る。メジャーで結果を残せれば、その役割に定着するか、さらに多くの登板機会と信頼を得る可能性もある」と記している。











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