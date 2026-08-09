第108回全国高等学校野球選手権大会は9日、阪神甲子園球場で大会5日目を迎え、第2試合では岡山学芸館（岡山）と鳥取城北（鳥取）が対戦。鳥取県勢12年ぶりとなる夏の甲子園初戦突破を狙った鳥取城北だったが、同じ中国勢の岡山学芸館に3-7で敗れ、初戦で姿を消した。

岡山学芸館は田路惣一朗、鳥取城北は下浦一心が先発した。

3回、鳥取城北の先発・下浦は安打と死球で2死一、二塁のピンチを招くと、5番・竹本竜馬に左翼への適時二塁打を浴び、2点を先制された。

それでも鳥取城北はその裏、2死三塁から1番・山崎寛大の適時打で1点を返した。鳥取県勢にとって、夏の甲子園では5大会ぶりの得点となった。

さらに2死二、三塁から3番・秦慎之介が2点適時打を放ち、一気に3-2と逆転。試合をひっくり返した。

しかし、クーリングタイム後の6回、下浦が2死二、三塁のピンチを背負うと、2番・森下絢心の内野安打で同点に追いつかれた。さらに三塁手・小笠原輝の本塁への悪送球も重なり、勝ち越しを許した。

なおも2死二塁から3番・藤原颯大に適時三塁打を浴び、リードを2点に広げられた。

7回にも無死満塁のピンチを背負うと、鳥取城北は2年生の田中煌大にスイッチ。1死を奪ったものの、9番・小林暖のセーフティースクイズで1点を追加され、3点差となった。

さらに9回、2死一、二塁から小林に適時打を浴び、リードを4点に広げられた。

反撃したい鳥取城北はその裏、無死一、二塁の好機をつくったものの、後続が倒れて得点ならず。3-7で敗れた。

鳥取城北は、鳥取県勢として5大会ぶりとなる夏の甲子園での得点を記録したが、2014年の八頭以来となる初戦突破には届かなかった。これで鳥取県勢は夏11大会連続の初戦敗退となった。

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