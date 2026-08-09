







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間5日、右肘の違和感をより負傷者リスト（IL）しているダルトン・ラッシング捕手に、右肘内側側副靱帯の軽度な断裂があることが判明した。今後の復帰時期についてはまだ不透明だが、デーブ・ロバーツ監督はネガティブにみているようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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ラッシングは首痛で離脱しているウィル・スミス捕手の代役として、時折物議を醸すような振る舞いがありつつも奮闘していた。そのラッシングも離脱したことで、チームは急遽ベン・ロートベット捕手、ハンター・フェドゥシア捕手を補強している。



同メディアによると、ロバーツ監督はラッシングの今後について「まずは4週間から6週間ほど、送球を完全に禁止することになると思う。しばらくは腕を使う動作はせず、その後に打撃を再開して、バットを振れる状態を維持しながら、腕や肘の状態がどうなのかを見ていくことになる」と説明。



一方、今季中の復帰については「個人的には、その可能性は非常に低いと思う。私の見立てが間違っていればいいと思うが、タフな選手である彼がこういう状況になっているということ自体、多くを物語っている。時間的には可能性がないわけではないが、我々は何とか打撃を続けられる状態を維持しようとしている」と述べたという。











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