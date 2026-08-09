軽々フェンス越えの豪快弾！　DeNA、“トレード加入の元ドラ1”が古巣撃ち4…









横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズの井上朋也内野手は8日、ファーム・リーグの福岡ソフトバンクホークス戦に「4番・指名打者」でスタメン出場。8回に今季4号ソロ本塁打を放つなど、5打数3安打2打点の活躍を見せた。



DeNAが10-4とリードして迎えた8回、1死走者なしの場面で井上に打席が回った。



井上は1ボール1ストライクから内角のストレートを振り抜くと、大きな打球が左翼の柵を越えていき、リードを7点に広げる今季4号ソロとなった。



この日は初回2死二塁の第1打席で、左翼への同点適時二塁打を記録。第3打席では二塁への内野安打を放つなど、5打数3安打2打点と打線をけん引した。



DeNAは17安打11得点と打線が爆発し、ソフトバンクに11-7で勝利した。



井上は花咲徳栄高から2020年ドラフト1位でソフトバンクに入団。2023年には一軍15試合に出場し、打率.263、1本塁打、3打点を記録した。今季からDeNAでプレーしている。



今季は一軍で5試合に出場し、8打数無安打。一方、ファームではここまで34試合に出場し、打率.325、4本塁打、29打点を記録している。



ファームで好調な打撃を続ける井上。一軍での出場機会をつかむためにも、さらなるアピールを続けたいところだ。

































【動画】こんなに軽々と柵越え！井上朋也のファーム4号がこちら

DAZNベースボールの公式Xより













花咲くときを待つ



井上朋也 豪快な一撃

内角振り抜き4号弾



⚾️DeNA×ソフトバンク（ファーム）

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【了】