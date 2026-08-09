● ダイヤモンドバックス 1－2 ドジャース ○

＜現地時間8月8日 チェイス・フィールド＞

ロサンゼルス・ドジャースが今季ワーストの7連敗から脱出。大谷翔平投手（32）は「1番・指名打者」でフル出場し、決勝タイムリーを記録。先発登板した山本由伸投手（27）は6回途中無失点という投球だった。

中6日で登板した山本は初回から二死一、二塁とピンチを招くも、5番ヌートバーを初球カットボールで二ゴロに打ち取って無失点の立ち上がり。5回裏には一死一、二塁のピンチでギアを切り替え1番ペルドモ、2番キャロルを2者連続の見逃し三振。スコアレスで試合を折り返した。

山本は6回裏に無死一、二塁とピンチを作ったが、3度目の対戦となった5番ヌートバーを二直、6番アレナドを左飛に打ち取って降板し、2番手右腕エバン・フィリップスが7番タワも右飛に断って無失点。続く7回裏、3番手左腕アレックス・ベシアも一死一、二塁と走者を溜めながら、先制点は与えなかった。

打線は8回表、先頭の6番カイル・タッカーが2番手右腕ロアイシガを捉え、ついに均衡を破る11号先制ソロ。その裏には4番手右腕カイル・ハートが二死満塁の大ピンチを招いたものの、5番手左腕タナー・スコットが9番ウォルドシュミットを中直に仕留め、窮地を切り抜けた。

ところが1点リードの9回裏、守護神エドウィン・ディアスが先頭打者ペルドモに右中間への三塁打を許し、2番キャロルに左翼線へ適時三塁打。逆転こそ阻止したものの、連日のセーブ失敗を喫した。

それでも延長10回表、二死一、三塁の好機で大谷が適時内野安打を放って勝ち越しに成功。7番手左腕ジャック・ドレーヤーは10回裏、一死一、三塁の場面で前日サヨナラ打の9番ウォルドシュミットを投ゴロ併殺に打ち取って試合終了。7試合連続逆転負けに終止符を打ち、8月の初勝利を挙げた。

大谷は5打数1安打、1打点、2三振という内容で11試合連続出塁を記録。今季成績は打率.294、25本塁打、71打点、OPS.945となった。

山本は5回2/3、107球を投げて3被安打、4四死球、6奪三振、無失点という内容で勝敗付かず。ここまで21登板で11勝7敗、防御率2.65を記録している。